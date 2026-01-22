Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Auffahrunfall: Radlader umgekippt, ein Leichtverletzter

Hamm-Heessen (ots)

Ein 37-jähriger Radladerfahrer verletzte sich bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, 21. Januar, auf der Ahlener Straße leicht.

Gegen 8.15 Uhr befuhr der Hammer die Ahlener Straße in Fahrtrichtung Süden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer aus Hamm unmittelbar hinter ihm. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der 83-Jährige ungebremst auf den Radlader auf. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Radlader auf die Seite.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Der 37-jährige Radlader-Fahrer verletzte sich bei der Kollision leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell