Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Unfall an Einmündung

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Ostenallee/Josef-Schlichter-Allee wurden am Donnerstag, dem 22. Januar, eine 62-jährige VW-Fahrerin und ein 68-jähriger Ford-Fahrer leicht verletzt.

Der 68-jährige Hammer befuhr gegen 8 Uhr die Ostenallee in östliche Richtung. Im Einmündungsbereich stieß er mit dem VW der 62-Jährigen zusammen, die die Ostenallee in westliche Richtung befuhr und nach links auf die Josef-Schlichter-Allee abbog.

Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Infolge des Zusammenstoßes verletzten sich beide Personen leicht und wurden mit Rettungswagen in Hammer Krankenhäuser gebracht, welche sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
  • 23.01.2026 – 07:49

    POL-HAM: Einbruch in Tankstelle

    Hamm-Heessen (ots) - Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige brachen am Freitagmorgen, 23. Januar, in eine Tankstelle an der Ahlener Straße ein. Sie gelangten gegen 1.25 Uhr durch das Einschlagen einer Glasscheibe in den Verkaufsraum. Die beiden Tatverdächtigen trugen zum Tatzeitpunkt eine schwarze Kapuzenjacke sowie eine schwarze Jacke. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Beute können derzeit noch nicht gemacht werden. Zeugenhinweise ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:02

    POL-HAM: Ladendieb festgenommen

    Hamm-Heessen (ots) - Ein 48-jähriger Mann klaute am Mittwoch, 21. Januar, gegen 13 Uhr diverse Artikel aus einem Drogeriemarkt an der Ahlener Straße. Das Diebesgut hatte einen niedrigen dreistelligen Wert. Da der Dieb ohne festen Wohnsitz ist, wurde er zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens vorläufig festgenommen. Er kam ins Polizeigewahrsam.(bf) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 07:46

    POL-HAM: Nach Auffahrunfall: Radlader umgekippt, ein Leichtverletzter

    Hamm-Heessen (ots) - Ein 37-jähriger Radladerfahrer verletzte sich bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, 21. Januar, auf der Ahlener Straße leicht. Gegen 8.15 Uhr befuhr der Hammer die Ahlener Straße in Fahrtrichtung Süden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer aus Hamm unmittelbar hinter ihm. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der ...

    mehr
