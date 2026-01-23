Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Unfall an Einmündung

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Ostenallee/Josef-Schlichter-Allee wurden am Donnerstag, dem 22. Januar, eine 62-jährige VW-Fahrerin und ein 68-jähriger Ford-Fahrer leicht verletzt.

Der 68-jährige Hammer befuhr gegen 8 Uhr die Ostenallee in östliche Richtung. Im Einmündungsbereich stieß er mit dem VW der 62-Jährigen zusammen, die die Ostenallee in westliche Richtung befuhr und nach links auf die Josef-Schlichter-Allee abbog.

Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Infolge des Zusammenstoßes verletzten sich beide Personen leicht und wurden mit Rettungswagen in Hammer Krankenhäuser gebracht, welche sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell