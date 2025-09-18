PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: 66-jähriger Jochen S. vermisst - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid:

Seit Montagnachmittag (15. September) wurde der 66-jährige Jochen S. aus Essen vermisst.

Die Ursprungsmeldung vom 17.09.2025 finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/66-jaehriger-jochen-s-vermisst-polizei-bittet-um-mithilfe

In der Zwischenzeit wurde der Vermisste durch Angehörige an seiner Wohnanschrift angetroffen.

Wir bedanken uns bei den Bürgern und den Medien für die Mithilfe und bitten, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

