POL-E: Essen: Messebesucher von mutmaßlicher Bande bestohlen - Haupttatverdächtiger festgenommen

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Ein 54-Jähriger wurde gestern (16. September) während eines Messebesuchs von mehreren Männern umstellt und bestohlen.

Gegen 11 Uhr saß der 54-Jährige an einem Messestand auf einem Sofa und hatte seinen Rucksack zwischen seinem Rücken und der Rückenlehne des Sofas abgelegt. Nun stellten sich insgesamt vier Männer neben das Sofa, wobei drei eine Art Sichtblockade bildeten und der Vierte eine dreistellige Summe Bargeld aus dem Rucksack des 54-Jähigen entwendete. Ein Zeuge konnte den Diebstahl beobachten und den 69-jährigen mutmaßlichen Dieb festhalten, bis die alarmierte Polizei eintraf. Die drei Mittäter konnten fliehen. Der 69-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird noch heute im Rahmen des beschleunigten Verfahrens einem Richter vorgeführt. /bw

