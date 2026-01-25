PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Einbrüche in Wohnungen von Mehrfamilienhäusern in der Hessenstraße

Hamm-Herringen (ots)

Zwischen dem 23.01.2026, 12 Uhr, und dem 23.01.2026, 19.45 Uhr, wurde in zwei Wohnungen von unterschiedlichen Mehrfamilienhäusern in der Hessenstraße eingebrochen.

In beiden Fällen kletterten der oder die unbekannten Täter zunächst auf einen Balkon. Hier hebelten sie jeweils gewaltsam die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnungen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten.

Zum Diebesgut können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu den Einbrüchen sowie zu verdächtigen Personen entgegen. (sa)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren