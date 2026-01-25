PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 23. Januar, an der Einmündung Zum Torksfeld / Diesterwegstraße, wurde eine Person leicht verletzt.

Ein 49-jähriger Fahrer eines Lieferwagens Opel befuhr gegen 16.45 Uhr die Straße Zum Torksfeld in südöstliche Richtung. Vor ihm fuhr der 47-jährige Fahrer eines Personenkraftwagens Opel, welcher nach links in die Diesterwegstraße abbiegen wollte und hierzu sein Fahrzeug abbremste.

Dieses Vorhaben erkannte der Lieferwagenfahrer zu spät und fuhr auf den Personenkraftwagen auf.

Der Fahrzeugführer des Personenkraftwagens wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 6.000 Euro geschätzt. (sa)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

