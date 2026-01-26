Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Hamm- (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Goethestraße/Pröpstingstraße zog sich ein 74-jähriger Fußgänger am Freitag, 23. Januar, leichte Verletzungen zu.

Gegen 8.05 Uhr befuhr ein 46-jähriger Skoda-Fahrer die Pröpstingstraße in westlicher Richtung. An der Kreuzung Goethestraße/Pröpstingstraße bog er nach links in die Goethestraße ab. Dabei kollidierte er mit dem 74-jährigen Fußgänger, der die Goethestraße in östliche Richtung überqueren wollte.

Der Fußgänger aus Hamm verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell