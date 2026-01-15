Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Jugendtreff

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Kettelerstraße;

Tatzeit: zwischen 14.01.2026, 22.30 Uhr und 15.01.2026, 06.40 Uhr;

In ein Jugendtreff eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Rhede. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gewaltsam durch einen Seiteneingang Zutritt zu dem Objekt an der Kettelerstraße. Auch im Inneren brachen die Unbekannten mehrere Türen auf und durchwühlten sämtliche Schubladen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen an der Kettelerstraße gemacht und kann Hinweise geben? Zeugen können sich an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 wenden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell