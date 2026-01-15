PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Jugendtreff

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Kettelerstraße;

Tatzeit: zwischen 14.01.2026, 22.30 Uhr und 15.01.2026, 06.40 Uhr;

In ein Jugendtreff eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Rhede. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gewaltsam durch einen Seiteneingang Zutritt zu dem Objekt an der Kettelerstraße. Auch im Inneren brachen die Unbekannten mehrere Türen auf und durchwühlten sämtliche Schubladen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen an der Kettelerstraße gemacht und kann Hinweise geben? Zeugen können sich an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 wenden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 12:56

    POL-BOR: Klein-Reken - Einbrecher auf frischer Tat ertappt

    Reken (ots) - Tatort: Klein-Reken, Halterner Straße; Tatzeit: 13.01.2025, zwischen 18.00 Uhr und 18.15 Uhr; Einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt hat eine Frau am Dienstagabend an der Haltener Straße in Reken. Als sie gegen 18.15 Uhr von der Gartenarbeit zurück ins Haus ging, sah sie einen unbekannten Mann aus dem Obergeschoss kommen. Dieser rannte aus dem Haus und flüchtete in unbekannte Richtung. Die ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 12:26

    POL-BOR: Stadtlohn - Kupferrohre an vier Gebäuden abmontiert und entwendet

    Stadtlohn (ots) - Tatorte: Stadtlohn, Händelstraße/Lessingstraße/Schützenweg/Mühlenweg; Tatzeit: zwischen 09.01.2026, 06.00 Uhr und 14.01.2026, 16.00 Uhr; Die Fallrohre an vier Gebäuden abmontiert und entwendet haben bislang unbekannte Täter in Stadtlohn. Die Unbekannten entwendeten die Rohre aus Kupfer an der Händelstraße zwischen Dienstagabend und ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 11:57

    POL-BOR: Borken - Unfallflucht auf der B70 bei Weseke - Polizei sucht Zeugen

    Borken (ots) - Unfallort: Borken-Weseke, B70; Unfallzeit: 14.01.2026, 14.15 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken-Weseke. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Gronau befuhr am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr mit seinem Pkw die B70 aus Richtung Südlohn kommend in Fahrtrichtung Borken. Kurz vor Weseke geriet ihm ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren