POL-BOR: Rhede - Einbruch in Jugendtreff
Rhede (ots)
Tatort: Rhede, Kettelerstraße;
Tatzeit: zwischen 14.01.2026, 22.30 Uhr und 15.01.2026, 06.40 Uhr;
In ein Jugendtreff eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Rhede. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gewaltsam durch einen Seiteneingang Zutritt zu dem Objekt an der Kettelerstraße. Auch im Inneren brachen die Unbekannten mehrere Türen auf und durchwühlten sämtliche Schubladen.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen an der Kettelerstraße gemacht und kann Hinweise geben? Zeugen können sich an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 wenden. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell