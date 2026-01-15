PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Kupferrohre an vier Gebäuden abmontiert und entwendet

Stadtlohn (ots)

Tatorte: Stadtlohn, Händelstraße/Lessingstraße/Schützenweg/Mühlenweg;

Tatzeit: zwischen 09.01.2026, 06.00 Uhr und 14.01.2026, 16.00 Uhr;

Die Fallrohre an vier Gebäuden abmontiert und entwendet haben bislang unbekannte Täter in Stadtlohn. Die Unbekannten entwendeten die Rohre aus Kupfer an der Händelstraße zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen, an der Lessingstraße zwischen Montagabend und Dienstag. Ein weiterer Fall ereignete sich zwischen vergangenen Freitag und gestrigen Mittwoch an einer Halle an der Schützenstraße. Dort entwendeten die Diebe große Teile der Regenrinne aus Kupfer. Derselbe Sachverhalt ereignete sich zwischen Sonntag und Dienstag an einem Wohnhaus am Mühlenweg. Es entstand an allen Objekten erheblicher Sachschaden.

In den vergangenen Wochen ist es im Kreisgebiet Borken vermehrt zu Diebstählen von Kupferfallrohren gekommen. Vor diesem Hintergrund bittet die Polizei um erhöhte Aufmerksamkeit und gibt folgende Hinweise:

   -	Kontrollieren Sie regelmäßig die Verschraubungen Ihrer 
Fallrohre. Täter lockern diese häufig bereits im Vorfeld, um einen 
späteren Diebstahl zu erleichtern.
   -	Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer 
Nachbarschaft. Die Täter verschaffen sich oftmals zuvor einen 
Überblick über Örtlichkeiten und Abläufe.
   -	Achten Sie auf Fahrzeugbewegungen zu ungewöhnlichen Tages- und 
Nachtzeiten.
   -	Notieren Sie auffällige Kennzeichen und melden Sie verdächtige 
Beobachtungen unmittelbar der Polizei über den Notruf 110.
   -	Sensibilisieren Sie Mitarbeiter, Familienmitglieder und 
Nachbarn.  (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

