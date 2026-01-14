POL-BOR: Vreden - Diebstahl eines Zigarettenautomaten
Vreden (ots)
Tatort: Vreden, Wüllener Straße;
Tatzeit: 11.01.2026, 00.45 Uhr;
Einen Zigarettenautomaten entwendeten zwei unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen aus einem frei zugänglichen Selbstbedienungskiosk in Vreden an der Wüllener Straße. Zwei vermummte Männer betraten gegen 00.45 Uhr den Verkaufsraum und nahmen den gesamten Automaten an sich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
