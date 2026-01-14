PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Wüllener Straße;

Tatzeit: 11.01.2026, 00.45 Uhr;

Einen Zigarettenautomaten entwendeten zwei unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen aus einem frei zugänglichen Selbstbedienungskiosk in Vreden an der Wüllener Straße. Zwei vermummte Männer betraten gegen 00.45 Uhr den Verkaufsraum und nahmen den gesamten Automaten an sich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

