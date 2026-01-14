POL-BOR: Vreden - Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Ramsdorfer Postweg; Unfallzeit: 13.01.2026, zwischen 09.40 Uhr und 14.55 Uhr; Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Borken. Der Unbekannte beschädigte zuvor einen schwarzen Volvo auf dem Parkplatz eines Baumarkts am Ramsdorfer Postweg. Dort parkte das Auto am Dienstag zwischen 09.40 Uhr und 14.55 Uhr. Der Unfallverursacher entfernte sich von der ...

