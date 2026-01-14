PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unfallflucht begangen

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Burloer Straße;

Unfallzeit: zwischen 12.01.2025, 22.45 Uhr und 13.01.2026, 15.50 Uhr;

Zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt und davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Rhede. Der graue Mercedes und der weiße VW parkten zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag auf einem seitlichen Parkstreifen an der Burloer Straße. Der Unbekannte beschädigte die beiden Fahrzeuge an der vorderen linken Seite und verursachte erheblichen Sachschaden. Er flüchtete daraufhin vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

