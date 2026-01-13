Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße;

Unfallzeit: 13.01.2026, 08.10 Uhr;

Einen blauen Nissan Note angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau an der Ochtruper Straße. Das Auto parkte Dienstagmorgen gegen 08.10 Uhr am rechten Fahrbahnrand. Als die Fahrerin die Tür öffnete, fuhr ein unbekannter weißer Pkw vorbei und touchierte die Fahrertür. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell