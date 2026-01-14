PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall weitergefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Ramsdorfer Postweg;

Unfallzeit: 13.01.2026, zwischen 09.40 Uhr und 14.55 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Borken. Der Unbekannte beschädigte zuvor einen schwarzen Volvo auf dem Parkplatz eines Baumarkts am Ramsdorfer Postweg. Dort parkte das Auto am Dienstag zwischen 09.40 Uhr und 14.55 Uhr. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden befindet sich an der hinteren linken Seite und wird mit mehreren tausend Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

