POL-BOR: Velen - Anhänger mutwillig beschädigt

Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Wolberts Kamp; Tatzeit: zwischen 11.01.2026, 21.30 Uhr und 12.01.2026, 10.00 Uhr; Einen silbernen VW Sportsvan mit einem Anhänger mutwillig beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Gronau-Epe. Das Auto stand zwischen Sonntagabend und Montagmorgen an der Straße Wolberts Kamp. Der Unbekannte zerkratzte den Pkw an der Fahrer- und Beifahrerseite und beschädigte zudem die Plane ...

