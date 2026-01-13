POL-BOR: Velen - Anhänger mutwillig beschädigt
Velen (ots)
Tatort: Velen, Dieks Wall;
Tatzeit: zwischen dem 11.01.2026 und 12.01.2026;
Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag und Montag in Velen einen Anhänger mutwillig beschädigt, der an der Straße Dieks Wall abgestellt war. Die Unbekannten schnitten mit einem spitzen Gegenstand die Werbeplane auf. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (sb)
