POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Unfallflucht begangen
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus-Wüllen, Wüllener Straße;
Unfallzeit: 13.01.2026, zwischen 05.45 Uhr und 14.20 Uhr;
Einen grauen Mercedes B 180 angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus-Wüllen. Das Fahrzeug parkte Dienstag zwischen 05.45 Uhr und 14.20 Uhr auf einem Parkplatz am Ahauser Krankenhaus. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne rechts und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
