POL-BOR: Borken - Unfallflucht auf der B70 bei Weseke - Polizei sucht Zeugen

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Weseke, B70;

Unfallzeit: 14.01.2026, 14.15 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken-Weseke. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Gronau befuhr am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr mit seinem Pkw die B70 aus Richtung Südlohn kommend in Fahrtrichtung Borken. Kurz vor Weseke geriet ihm ein entgegenkommender schwarzer BMW Kombi aus bislang ungeklärter Ursache auf seine Fahrbahn. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der Mann nach rechts aus, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Schutzplanke. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Südlohn fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen schwarzen BMW Kombi machen können, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000 zu melden. (pl)

