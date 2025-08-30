PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hydrant mutwillig beschädigt

Stuttgart - Mitte (ots)

Am Freitag (29.08.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Täter gegen 20:00 Uhr an der Ecke Münz-/Sporerstraße einen Wasserhydranten. Der Unbekannte hatte laut Zeugen mehrere sogenannte "Bocksprünge" über den Hydranten gemacht und diesen dabei aus der Verankerung gelockert. Als er dann noch mehrfach dagegentrat, löste sich dieser vollständig und eine mehrere Meter hohe Fontäne schoss nach oben. Das Wasser konnte durch den Wassernetzbetreiber erst nach rund einer Stunde abgestellt werden. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro. Bei dem Täter soll es sich um einen 18-25 Jahre alten und 180-185 cm großen Mann gehandelt haben, der mit einer beigen Jacke bekleidet war. Hinweise zu dem Unbekannten erbittet das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Telefonnummer +4971189903100.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

