POL-BOR: Klein-Reken - Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Reken (ots)

Tatort: Klein-Reken, Halterner Straße;

Tatzeit: 13.01.2025, zwischen 18.00 Uhr und 18.15 Uhr;

Einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt hat eine Frau am Dienstagabend an der Haltener Straße in Reken. Als sie gegen 18.15 Uhr von der Gartenarbeit zurück ins Haus ging, sah sie einen unbekannten Mann aus dem Obergeschoss kommen. Dieser rannte aus dem Haus und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Geschädigte alarmierte unverzüglich die Polizei. Nach aktuellem Ermittlungsstand drang der Unbekannte gewaltsam über eine Terassentür in das Wohnhaus ein. Dort durchwühlte er mehrere Schubladen und Schränke. Nach ersten Angaben entwendete der Einbrecher Bargeld.

Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf und sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken Telefon (02861) 9000.

Die Polizei rät: Trifft man einen Einbrecher zu Hause an, sollte man Ruhe bewahren, das Haus verlassen, dem Täter die Möglichkeit zur Flucht geben und sich Aussehen, Fahrzeug, Fluchtrichtung etc. einprägen. Daraufhin sollte man so schnell es geht die Polizei verständigen.

