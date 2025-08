LPI-SHL: Verkehrsunfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit

Suhl (ots) - Am Freitag, den 01.08.2025 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum 07:00 Uhr - 13:00 Uhr vermutlich beim Wenden ein Garagentor in der Straße Am Georgeneck in Hildburghausen. Am Garagentor entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Hildburghausen zu melden (Az.: 0198938/2025) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

