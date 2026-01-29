Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kein Führerschein, falsche Kennzeichen und kein Versicherungsschutz - Polizeibeamte stellen Hyundai sicher

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm kontrollierten am Mittwoch, 28. Januar, einen 20-jährigen Hyundai-Fahrer auf der Viktoriastraße. Dieser musste seinen Weg anschließend zu Fuß fortsetzen.

Der Mann und seine beiden Mitfahrer waren gegen 16 Uhr mit dem Hyundai auf der Viktoriastraße unterwegs, als sie von den Einsatzkräften angehalten und kontrolliert wurden.

Dabei stellte sich heraus, dass der 20-jährige Hammer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der Überprüfung des Hyundai bemerkten die Beamten zudem, dass die angebrachten Kennzeichen auf einen anderen Pkw ausgegeben waren. Eine Abfrage im polizeilichen Auskunftssystem ergab weiterhin, dass das Fahrzeug nicht zugelassen ist und somit kein Versicherungsschutz besteht.

Damit nicht genug: Auch wem das Fahrzeug gehört, konnte vor Ort nicht eindeutig geklärt werden. Der Mann gab an, dass das Fahrzeug seinem Bruder gehören würde. Er konnte hierfür jedoch keinen entsprechenden Nachweis erbringen und auch keine Kontaktmöglichkeit zu seinem Bruder angeben, um dies direkt mit ihm zu klären.

Aufgrund der unklaren Eigentumsverhältnisse stellten die Beamten das Fahrzeug sicher. Der 20-Jährige und seine Mitfahrer mussten ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauchs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell