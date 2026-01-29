PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kein Führerschein, falsche Kennzeichen und kein Versicherungsschutz - Polizeibeamte stellen Hyundai sicher

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm kontrollierten am Mittwoch, 28. Januar, einen 20-jährigen Hyundai-Fahrer auf der Viktoriastraße. Dieser musste seinen Weg anschließend zu Fuß fortsetzen.

Der Mann und seine beiden Mitfahrer waren gegen 16 Uhr mit dem Hyundai auf der Viktoriastraße unterwegs, als sie von den Einsatzkräften angehalten und kontrolliert wurden.

Dabei stellte sich heraus, dass der 20-jährige Hammer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der Überprüfung des Hyundai bemerkten die Beamten zudem, dass die angebrachten Kennzeichen auf einen anderen Pkw ausgegeben waren. Eine Abfrage im polizeilichen Auskunftssystem ergab weiterhin, dass das Fahrzeug nicht zugelassen ist und somit kein Versicherungsschutz besteht.

Damit nicht genug: Auch wem das Fahrzeug gehört, konnte vor Ort nicht eindeutig geklärt werden. Der Mann gab an, dass das Fahrzeug seinem Bruder gehören würde. Er konnte hierfür jedoch keinen entsprechenden Nachweis erbringen und auch keine Kontaktmöglichkeit zu seinem Bruder angeben, um dies direkt mit ihm zu klären.

Aufgrund der unklaren Eigentumsverhältnisse stellten die Beamten das Fahrzeug sicher. Der 20-Jährige und seine Mitfahrer mussten ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauchs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 09:07

    POL-HAM: Renault beschädigt - Verursacher flüchtig

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte in der Zeit von Dienstag, 27. Januar, 15 Uhr und Mittwoch, 28. Januar, 10 Uhr, einen auf der Straße "Am Frienbusch" am Fahrbahnrand geparkten roten Renault beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 07:31

    POL-HAM: Einbruch in der Phönixstraße

    Hamm-Mitte (ots) - Eine Wohnung in der Phönixstraße war am Mittwoch, 28. Januar, in der Zeit zwischen 9.10 Uhr und 12.40 Uhr das Ziel von Einbrechern. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Wohnungstür unbefugten Zugang zur Wohnung. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Sie entwendeten einen Reisepass sowie Bargeld. Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 07:29

    POL-HAM: Unfallflucht auf der Adalbert-Falk-Straße

    Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Mittwoch, 28. Januar, in der Zeit zwischen 12 und 14 Uhr einen geparkten VW an der Adalbert-Falk-Straße. Der Pkw wies Kratzspuren, Lackanhaftungen und ein beschädigtes Rücklicht am rechten Fahrzeugheck auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren