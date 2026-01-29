PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Renault beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte in der Zeit von Dienstag, 27. Januar, 15 Uhr und Mittwoch, 28. Januar, 10 Uhr, einen auf der Straße "Am Frienbusch" am Fahrbahnrand geparkten roten Renault beschädigt.

Anschließend flüchtete der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfall und zu verdächtigen Fahrzeugen entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren