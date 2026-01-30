Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Konstituierende Sitzung des Polizeibeirats - Ratsherr Axel Püttner zum Vorsitzenden gewählt

Hamm (ots)

Der neue Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Hamm hat sich am Dienstag, 27. Januar, konstituiert. Polizeipräsident Thomas Kubera begrüßte die Mitglieder im Präsidium.

Der Polizeibeirat ist das Bindeglied zwischen der Bevölkerung, der Selbstverwaltung der Stadt und der Polizei. Er soll das vertrauensvolle Verhältnis untereinander fördern, Anregungen und Wünsche der Bürger an die Polizei herantragen und die Tätigkeit der Polizei unterstützen.

Außerdem berät das Gremium mit dem Behördenleiter polizeiliche Angelegenheiten, die für die Hammer Bevölkerung von Bedeutung sind. An den Sitzungen nehmen der Polizeipräsident, sein Stabsleiter und die Direktionsleitungen des Präsidiums, der Personalratsvorsitzende, der Dezernent für Ordnungsangelegenheiten und der Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Hamm sowie der Vorsitzende des Kinder- und Jugendhilfeausschusses teil. Der Polizeibeirat besteht aus elf Mitgliedern, die entweder Mitglied des Stadtrates oder gewählte Bürgervertreter sind.

Zum neuen Vorsitzenden wählten die Mitglieder Ratsherr Axel Püttner (SPD). Sein Stellvertreter ist Bürgervertreter Thomas Averdung (CDU). (hei)

