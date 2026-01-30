Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch an der Dortmunder Straße

Hamm-Herringen (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Dortmunder Straße war am Donnerstag, 29. Januar, das Ziel von Einbrechern. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 19.15 Uhr verschafften sich die Täter durch Aufhebeln der Balkontür Zutritt zum Haus. Vor Ort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Goldschmuck.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch sowie zu verdächtigen Personen entgegen. (bf)

