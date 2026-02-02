Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand in Restaurant in Nordenham

Delmenhorst (ots)

In Nordenham in der Deichgräfenstraße kam es am Sonntag, 1. Februar 2026, gegen 18:40 Uhr, zu einem Brand in einem Restaurant.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen entstand der Brand im Bereich des Kochfeldes in der Küche.

Die 57-Jährige Restaurant-Betreiberin entdeckte den Brand in der Küche und unternahm erste Löschversuche. Der 22-jährige Sohn der Betreiberin konnte unter Einsatz eines Feuerlöschers die offenen Flammen in der Küche löschen.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Nordenham rückte mit 28 Männern und Frauen an und übernahm die vollständige Brandbekämpfung.

Bei dem Löschvorhaben verletzte sich der junge Mann leicht. Ein hinzugerufener Rettungswagen versorgte den 22-Jährigen vor Ort.

Die, im Restaurant befindlichen, Gäste konnten sich alle unverletzt aus dem Objekt begeben.

Der entstandene Schaden wurde auf 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham leitete die Brandursachenermittlung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell