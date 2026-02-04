PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrer ohne Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 03. Februar 2026, gegen 15:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst Am Donneresch einen 40-jährigen Audi-Fahrer.

Der Mann aus Delmenhorst machte einen stark berauschten Eindruck. Ein durchgeführter Test zeigte den Konsum von Kokain an. Ein Arzt entnahm in der Folge eine Blutprobe beim Audi-Fahrer.

Im Rahmen der Kontrolle wurde weiter festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den Herrn sind ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

