Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: versuchter Einbruch in Reihenendhaus +++ Zeugen gesucht
Delmenhorst (ots)
In der Zeit von Sonntag, 01. Februar 2026, circa 22:00 Uhr bis Montag, 02. Februar 2026, circa 07:30 Uhr, versuchten sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem Reihenendhaus in der Anton-Günther-Straße in Delmenhorst zu verschaffen.
Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.
