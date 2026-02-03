Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: versuchter Einbruch in Reihenendhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Sonntag, 01. Februar 2026, circa 22:00 Uhr bis Montag, 02. Februar 2026, circa 07:30 Uhr, versuchten sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem Reihenendhaus in der Anton-Günther-Straße in Delmenhorst zu verschaffen.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell