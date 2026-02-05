Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit Fußgänger im Einmündungsbereich Koppelstraße und Bahnhofstraße +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 28. Januar 2026, gegen 13:10 Uhr, kam es in Delmenhorst im Einmündungsbereich der Koppelstraße und der Bahnhofstraße zu einem Zusammenstoß eines Fußgängers und einem Skoda.

Ein 49-jähriger Bremer fuhr in seinem Skoda die Koppelstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Allee und bog nach rechts in die Bahnhofstraße ab. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Skoda und einem Fußgänger, in welcher Folge der Fußgänger leichte Verletzungen erlitt.

Der Skoda-Fahrer hielt erst nach Aufforderung von bislang unbekannten Zeugen an. Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Zeugen, die im Bahnhofsbereich den Skoda-Fahrer anhielten und ihn auf den Unfall aufmerksam machten.

Wer Hinweise zum Unfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell