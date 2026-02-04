Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: zwei Winterunfälle auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Münster +++ zwei Vollsperrungen +++ hohe Sachschäden

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 04. Februar 2026, kam es gegen 03:10 Uhr und 03:35 Uhr zu zwei Verkehrsunfällen auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Münster, die beide eine Vollsperrung der Fahrbahn nach sich zogen.

Um 03:10 Uhr fuhr ein 53-jähriger Sattelzugfahrer auf dem Hauptfahrstreifen der Autobahn 1. Zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta hielt der Fahrer nicht die, bei winterglatter Fahrbahn, erforderliche Geschwindigkeit ein und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kam es zur Kollision mit der Mittelschutzplanke, wodurch der Tank des Sattelzuges beschädigt wurde.

Der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Richtungsfahrbahn Münster musste ab Cloppenburg vollgesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 35.000 Euro geschätzt.

Um 03:35 Uhr ereignete sich zwischen Wildeshausen-West und Ahlhorn-Süd ein weiterer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Richtung Münster. Ein 40-jähriger aus Langwedel kam mit seinem Sattelzug auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern. In der Folge kippte der Anhänger des Lkw auf die Seite und verlor die Ladung queer über die Fahrbahn. Durch den Unfall zog sich der Lkw-Fahrer leichte Verletzungen zu. Der Autobahnabschnitt zwischen Wildeshausen-West und Ahlhorn-Süd musste vollgesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den Nachmittag an. Der entstandene Sachschaden wurde auf 100.000 Euro geschätzt.

