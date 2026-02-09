Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Wohnung

Roßleben-Wiehe (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Samstag, im Zeitraum zwischen 16.20 Uhr bis 18.30 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Heine-Straße in Roßleben-Wiehe einzubrechen. Durch den Bewohner wurden an der Wohnungstür frische Einbruchsspuren aufgefunden. Zum Glück gelang es den Tätern nicht, in die Wohnräume zu gelangen. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls. Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der Tel.: 0361/574365555 zu melden.

Aktenzeichen: 0033503

