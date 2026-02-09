Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter Fahrzeugführer flüchtet nach Zusammenstoß

Artern (ots)

Wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt die Polizei seit dem vergangenen Wochenende im Kyffhäuserkreis. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war bisherigen Erkenntnissen zufolge mit einem Pkw kollidiert, der in der Straße des Aufbaus abgestellt war. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr. An dem abgestellten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizeistation in Artern unter der Tel. 0361/574365555 entgegen.

Aktenzeichen: 0033300

