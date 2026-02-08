PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht am Steuer

Artern (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrollierten am 08.02.2026, gegen 12:30 Uhr in Artern in der Kachstedter Straße Polizeibeamte dem 23-jährigen Fahrer eines Pkw VW Golf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Vor Ort durchgeführte Tests verliefen positiv, sowohl in Bezug auf die Einnahme von Betäubungsmitteln als auch Alkohol. Hier standen 0,7 Promille zu Buche. Entsprechend wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Den jungen Fahrer erwartet nun die entsprechende Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 14:21

    LPI-NDH: Berauscht am Steuer

    Sondershausen (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrollierten am 07.02.2026, 22:15 Uhr in dwr Frankenhäuser Straße in Sondershausen die 19-jährige Fahrerin eines Pkw Ford Focus. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein vor Ort durchgeführter Test verlief positiv. Entsprechend wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 14:14

    LPI-NDH: Alkoholisiert mit dem Pkw überschlagen

    L 1172 Esperstedt (ots) - Am 07.02.2026 befuhr nach Mitternacht der Fahrer eines Pkw Skoda Yeti die Landstraße L 1172 von Esperstedt kommend in Richtung Bad Frankenhausen. Auf Höhe des sich dort befindlichen stillgelegten Bahnübergangs verlor der 40-jährige Fahrer in der S-Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam folgend im Gleisbett zum Stillstand. ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 13:59

    LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

    Ringleben (KYF) (ots) - Am 06.02.2026 wurde kurz vor 19:00 Uhr der Polizei ein Diebstahl von der Solaranlage in Ringleben im Kyffhäuserkreis gemeldet. Während der Ermittlungen vor Ort wurde bekannt bzw. festgestellt, dass der oder die unbekannten Täter bereits in der Nacht vom 01.02.2026 auf dem 02.06.2026 versucht hatten an einem Wechselrichter der Anlage zu manipulieren. Dies gelang ihnen nur derart, dass sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren