Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Berauscht am Steuer
Artern (ots)
Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrollierten am 08.02.2026, gegen 12:30 Uhr in Artern in der Kachstedter Straße Polizeibeamte dem 23-jährigen Fahrer eines Pkw VW Golf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Vor Ort durchgeführte Tests verliefen positiv, sowohl in Bezug auf die Einnahme von Betäubungsmitteln als auch Alkohol. Hier standen 0,7 Promille zu Buche. Entsprechend wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Den jungen Fahrer erwartet nun die entsprechende Anzeige.
