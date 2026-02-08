PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht am Steuer

Sondershausen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrollierten am 07.02.2026, 22:15 Uhr in dwr Frankenhäuser Straße in Sondershausen die 19-jährige Fahrerin eines Pkw Ford Focus. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein vor Ort durchgeführter Test verlief positiv. Entsprechend wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 14:14

    LPI-NDH: Alkoholisiert mit dem Pkw überschlagen

    L 1172 Esperstedt (ots) - Am 07.02.2026 befuhr nach Mitternacht der Fahrer eines Pkw Skoda Yeti die Landstraße L 1172 von Esperstedt kommend in Richtung Bad Frankenhausen. Auf Höhe des sich dort befindlichen stillgelegten Bahnübergangs verlor der 40-jährige Fahrer in der S-Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam folgend im Gleisbett zum Stillstand. ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 13:59

    LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

    Ringleben (KYF) (ots) - Am 06.02.2026 wurde kurz vor 19:00 Uhr der Polizei ein Diebstahl von der Solaranlage in Ringleben im Kyffhäuserkreis gemeldet. Während der Ermittlungen vor Ort wurde bekannt bzw. festgestellt, dass der oder die unbekannten Täter bereits in der Nacht vom 01.02.2026 auf dem 02.06.2026 versucht hatten an einem Wechselrichter der Anlage zu manipulieren. Dies gelang ihnen nur derart, dass sie ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 09:38

    LPI-NDH: Werbeschild vom Westerngrill beschädigt

    Nordhausen (ots) - Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr kollidierte ein polnischer Fahrer eines LKW, der mehrere PKW als Ladung transportierte, mit einem Werbeschild eines Impiss in Nordhausen am Darrweg. Zunächst wurde dieses Ereignis den Polizeibeamten des Inspektionsdienst Nordhausen als mögliche Unfallflucht bekannt gegeben, jedoch stellten die Beamten in direkter Umgebeung des Unfallortes auch den Verursacher fest. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren