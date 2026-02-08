LPI-NDH: Berauscht am Steuer

Ringleben (KYF) (ots) - Am 06.02.2026 wurde kurz vor 19:00 Uhr der Polizei ein Diebstahl von der Solaranlage in Ringleben im Kyffhäuserkreis gemeldet. Während der Ermittlungen vor Ort wurde bekannt bzw. festgestellt, dass der oder die unbekannten Täter bereits in der Nacht vom 01.02.2026 auf dem 02.06.2026 versucht hatten an einem Wechselrichter der Anlage zu manipulieren. Dies gelang ihnen nur derart, dass sie ...

mehr