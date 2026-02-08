Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Berauscht am Steuer
Sondershausen (ots)
Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrollierten am 07.02.2026, 22:15 Uhr in dwr Frankenhäuser Straße in Sondershausen die 19-jährige Fahrerin eines Pkw Ford Focus. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein vor Ort durchgeführter Test verlief positiv. Entsprechend wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell