Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert mit dem Pkw überschlagen

L 1172 Esperstedt (ots)

Am 07.02.2026 befuhr nach Mitternacht der Fahrer eines Pkw Skoda Yeti die Landstraße L 1172 von Esperstedt kommend in Richtung Bad Frankenhausen. Auf Höhe des sich dort befindlichen stillgelegten Bahnübergangs verlor der 40-jährige Fahrer in der S-Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam folgend im Gleisbett zum Stillstand. Anschließend entfernte sich der Fahrer zu Fuß vom Unfallort, ohne den Unfall zum melden. Die polizeilichen Ermittlungen führten zeitnah zum Unfallflüchtigen. Bei seiner Kontrolle würde festgestellt, dass er unter der Einwirkung alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Folglich wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell