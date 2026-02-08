PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert mit dem Pkw überschlagen

L 1172 Esperstedt (ots)

Am 07.02.2026 befuhr nach Mitternacht der Fahrer eines Pkw Skoda Yeti die Landstraße L 1172 von Esperstedt kommend in Richtung Bad Frankenhausen. Auf Höhe des sich dort befindlichen stillgelegten Bahnübergangs verlor der 40-jährige Fahrer in der S-Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam folgend im Gleisbett zum Stillstand. Anschließend entfernte sich der Fahrer zu Fuß vom Unfallort, ohne den Unfall zum melden. Die polizeilichen Ermittlungen führten zeitnah zum Unfallflüchtigen. Bei seiner Kontrolle würde festgestellt, dass er unter der Einwirkung alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Folglich wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 08.02.2026 – 13:59

    LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

    Ringleben (KYF) (ots) - Am 06.02.2026 wurde kurz vor 19:00 Uhr der Polizei ein Diebstahl von der Solaranlage in Ringleben im Kyffhäuserkreis gemeldet. Während der Ermittlungen vor Ort wurde bekannt bzw. festgestellt, dass der oder die unbekannten Täter bereits in der Nacht vom 01.02.2026 auf dem 02.06.2026 versucht hatten an einem Wechselrichter der Anlage zu manipulieren. Dies gelang ihnen nur derart, dass sie ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 09:38

    LPI-NDH: Werbeschild vom Westerngrill beschädigt

    Nordhausen (ots) - Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr kollidierte ein polnischer Fahrer eines LKW, der mehrere PKW als Ladung transportierte, mit einem Werbeschild eines Impiss in Nordhausen am Darrweg. Zunächst wurde dieses Ereignis den Polizeibeamten des Inspektionsdienst Nordhausen als mögliche Unfallflucht bekannt gegeben, jedoch stellten die Beamten in direkter Umgebeung des Unfallortes auch den Verursacher fest. Der ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 08:19

    LPI-NDH: angetrunkener Fahrzeugführer Haynrode

    Nordhausen (ots) - Am 07.02.2026 / 21:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Ortslage Haynrode die 42jährige Führerin eines weißen Pkw Skoda Fabia. Bei ihr wurde ein Atemalkoholwert von 1,03 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Wert gerichtsverwertbar gesichert. Die Fahrerin erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 500,-EUR sowie ein Fahrverbot. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
