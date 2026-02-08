Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werbeschild vom Westerngrill beschädigt

Nordhausen (ots)

Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr kollidierte ein polnischer Fahrer eines LKW, der mehrere PKW als Ladung transportierte, mit einem Werbeschild eines Impiss in Nordhausen am Darrweg. Zunächst wurde dieses Ereignis den Polizeibeamten des Inspektionsdienst Nordhausen als mögliche Unfallflucht bekannt gegeben, jedoch stellten die Beamten in direkter Umgebeung des Unfallortes auch den Verursacher fest. Der Fahrer rangierte auf Höhe der Hausnummer 100 am Darrweg mit seinem LKW mit dem Ziel, in Richtung Helmestraße zufahren und kollidiert dabei mit dem Werbeschild. Am Schild selbst entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000,-EUR. Der LKW wurde nur leicht beschädigt. Nach der Unfallaufnahme setzte der Fahrer seine Fahrt weiter fort. Personen kamen nicht zu Schaden.

