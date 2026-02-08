LPI-NDH: angetrunkener Fahrzeugführer Haynrode

Nordhausen (ots) - In der Zeit vom 06.02.2026 / 19:30 Uhr bis 07.02.2026 / 08:00 Uhr brachen unbekannte Täter in zwei Firmen im Gewerbegebiet in Uder OT Schönau / Untere Aue ein. Bei der ersten Firma betraten die Täter rückwärtig das Betriebsgelände und versuchten vergeblich, dort eine Tür aufzuhebeln. Anschließend brachen sie ein seitliches Fenster auf, betraten das Objekt und durchsuchten die Büroräume. Dabei wurde auch ein verschlossener Blechschrank gewaltsam ...

mehr