Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: angetrunkener Fahrzeugführer Haynrode
Nordhausen (ots)
Am 07.02.2026 / 21:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Ortslage Haynrode die 42jährige Führerin eines weißen Pkw Skoda Fabia. Bei ihr wurde ein Atemalkoholwert von 1,03 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Wert gerichtsverwertbar gesichert. Die Fahrerin erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 500,-EUR sowie ein Fahrverbot.
