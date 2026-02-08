PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: angetrunkener Fahrzeugführer Haynrode

Nordhausen (ots)

Am 07.02.2026 / 21:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Ortslage Haynrode die 42jährige Führerin eines weißen Pkw Skoda Fabia. Bei ihr wurde ein Atemalkoholwert von 1,03 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Wert gerichtsverwertbar gesichert. Die Fahrerin erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 500,-EUR sowie ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
