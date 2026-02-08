Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Firmeneinbrüche Schönau

Nordhausen (ots)

In der Zeit vom 06.02.2026 / 19:30 Uhr bis 07.02.2026 / 08:00 Uhr brachen unbekannte Täter in zwei Firmen im Gewerbegebiet in Uder OT Schönau / Untere Aue ein. Bei der ersten Firma betraten die Täter rückwärtig das Betriebsgelände und versuchten vergeblich, dort eine Tür aufzuhebeln. Anschließend brachen sie ein seitliches Fenster auf, betraten das Objekt und durchsuchten die Büroräume. Dabei wurde auch ein verschlossener Blechschrank gewaltsam geöffnet. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,-EUR. Bei der zweiten Firma wurde ein Fenster eingedrückt und ebenfalls der Innenbereich durchsucht. Der Sachschaden wurde in diesem Fall auf etwa 500,-EUR geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen und umfangreiche Spuren gesichert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell