PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Firmeneinbrüche Schönau

Nordhausen (ots)

In der Zeit vom 06.02.2026 / 19:30 Uhr bis 07.02.2026 / 08:00 Uhr brachen unbekannte Täter in zwei Firmen im Gewerbegebiet in Uder OT Schönau / Untere Aue ein. Bei der ersten Firma betraten die Täter rückwärtig das Betriebsgelände und versuchten vergeblich, dort eine Tür aufzuhebeln. Anschließend brachen sie ein seitliches Fenster auf, betraten das Objekt und durchsuchten die Büroräume. Dabei wurde auch ein verschlossener Blechschrank gewaltsam geöffnet. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,-EUR. Bei der zweiten Firma wurde ein Fenster eingedrückt und ebenfalls der Innenbereich durchsucht. Der Sachschaden wurde in diesem Fall auf etwa 500,-EUR geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen und umfangreiche Spuren gesichert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 07.02.2026 – 08:45

    LPI-NDH: Unfallflucht Heiligenstadt

    Nordhausen (ots) - Am 06.02.2026 befuhr gegen 15:55 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Pkw in Heiligenstadt die Brüsseler Straße und beabsichtigte, in die Straße "Richteberg" einzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines roten Pkw Opel Astra, der den Richteberg stadtauswärts in Richtung BAB 38 befuhr. Der blaue Pkw fuhr dem roten Opel in die Beifahrerseite und verursachte dabei einen Sachschaden ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 08:17

    LPI-NDH: Unfallflucht Teistungen

    Nordhausen (ots) - Am 06.02.2026 parkte der 45jährige Führer eines grünen Pkw Mazda sein Fahrzeug in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Teistunger Hauptstraße ab. In diesem Zeitraum fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen die rechte hintere Fahrzeugseite des abgestellten Pkws und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mazda entstand Sachschaden von geschätzten 3.000,-EUR. Die ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 14:34

    LPI-NDH: Glätte sorgt für Unfall

    Ammern (ots) - Am Freitagmorgen kam es Am Brühl in Ammern zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach ersten Erkenntnissen zufolge, befuhren beide Fahrzeuge die genannte Straße und wollten verkehrsbedingt bremsen. Die Bremsversuchte blieben jedoch aufgrund der Straßenglätte erfolglos, sodass die Autos ineinander rutschten. Es entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Personen blieben unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren