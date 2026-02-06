Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Glätte sorgt für Unfall
Ammern (ots)
Am Freitagmorgen kam es Am Brühl in Ammern zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach ersten Erkenntnissen zufolge, befuhren beide Fahrzeuge die genannte Straße und wollten verkehrsbedingt bremsen. Die Bremsversuchte blieben jedoch aufgrund der Straßenglätte erfolglos, sodass die Autos ineinander rutschten. Es entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Personen blieben unverletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell