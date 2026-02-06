PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Musikbox entwendet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Durch unbekannte Täter wurde eine Musikbox aus einem Kellerabteil im Brückenweg in Heilbad Heiligenstadt geklaut. Die Einbrecher verschafften sich auf ungeklärte Art und Weise Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus, um sich letztlich in den Bereich der Kellerabteile begeben zu können. Hier entwendeten die unbekannten Täter eine Musikbox der Marke Sony aus einem Keller. Nach erfolgter Tat entfernten sich die Diebe unerkannt. Der Wert des Beuteguts beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

