Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Musikbox entwendet
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Durch unbekannte Täter wurde eine Musikbox aus einem Kellerabteil im Brückenweg in Heilbad Heiligenstadt geklaut. Die Einbrecher verschafften sich auf ungeklärte Art und Weise Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus, um sich letztlich in den Bereich der Kellerabteile begeben zu können. Hier entwendeten die unbekannten Täter eine Musikbox der Marke Sony aus einem Keller. Nach erfolgter Tat entfernten sich die Diebe unerkannt. Der Wert des Beuteguts beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.
