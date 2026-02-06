Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Aufs Feld gerutscht
Dingelstädt (ots)
Am Freitagmorgen kam es auf der Landstraße 1008, zwischen Dingelstädt und Küllstedt, zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer geriet aufgrund von Winterglätte mit dem Auto ins Rutschen, kam letztlich von der Fahrbahn ab und schlitterte auf ein angrenzendes Feld. Durch den Unfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell