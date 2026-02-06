Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe werfen Beute auf Gleisbett

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in dem Zeitraum von 17.30 Uhr bis 06.30 Uhr, hatten es unbekannte Diebe auf Glaswolle aus einem Baumarkt in Nordhausen abgesehen. Zunächst verschafften sich die Täter auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu dem Gelände. Anschließend machten sie sich an dem Dämmstoff zu schaffen, welche im umzäunten Außenbereich lag. Die Diebe warfen kurzerhand ihre Beute über den Zaun und entfernten sich unerkannt. Bei ihrer Flucht verloren sie jedoch einen Teil des Diebesguts. Dieses wurde dann später durch Beamte der Bundespolizei aufgefunden. Wie viel die Täter letztlich entwendeten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0032018

