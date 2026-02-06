Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellereinbrüche in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Wie am Donnerstagabend bekannt wurde, drangen unbekannte Täter, in dem Zeitraum vom 03. Februar 2026 bis zum 05. Februar 2026, in die Kellerräume eines Wohnkomplexes in der Northeimer Straße in Nordhausen ein. Bei dem Gebäudekomplex handelt es sich um mehrere Mehrfamilienhäuser, welche durch ihre Kellerabteilte miteinander verbunden sind.

Wie die Täter in den Komplex gelangten, kann nur vermutet werden. Fest steht jedoch, dass durch die Einbrecher in der weiteren Folge eine Vielzahl von Kellerverschlägen gewaltsam geöffnet wurden. Hier entwendeten die unbekannten Täter unteranderem drei Fahrräder sowie Werkzeug. Der Wert des Beuteguts beläuft sich vorerst auf einen niedrigen vierstelligen Bereich.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0031742

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell