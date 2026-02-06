PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erheblicher Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen im Rahmen einer Verkehrskontrolle

Geisleden (ots)

Am Donnerstag entschieden sich Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld auf der Landstraße 1005, zwischen Heilbad Heiligenstadt und Geisleden, gegen 0 Uhr einen Verkehrsteilnehmer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Den Beamten war zunächst aufgefallen, dass der Volkswagen nicht zugelassen war und die Zulassungsplaketten an dem Kennzeichen gefälscht wurde. Der Fahrer, ein bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretener 48-Jähriger, stand zudem augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Während die Beamten dem Fahrzeugführer gegenüber ankündigten, dass weitere strafprozessuale Maßnahmen anstanden, griff er die Beamten tätlich an. Hierbei führte der Mann ein Messer bei sich. Der Angriff konnte abgewehrt werden und die Polizisten dem 48-Jährigen habhaft werden.

Während der anschließenden Blutprobenentnahme leistete der Delinquent erheblichen Widerstand, der abermals gebrochen werden musste. Während der gesamten polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte der Mann die Beamten, die unverletzt aus dem Einsatz gehen konnten. Der Mann wurde am frühen Morgen aus den Maßnahmen entlassen und hat sich nun wegen verschiedener Delikte strafrechtlich zu verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 07:47

    LPI-NDH: Mann durch unbekannte Täter attackiert

    Mühlhausen (ots) - Nach einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Donnerstagabend in Mühlhausen ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der Geschädigte befand sich gegen 22.30 Uhr im Bereich der Volkenröder Straße, als er durch zwei derzeit unbekannte Täter angegriffen wurde. Die Unbekannten schlugen und traten auf ihr Opfer ein. Der Geschädigte ging durch den Angriff zu Boden. Anschließend ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 07:46

    LPI-NDH: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Der Fahrer eines Transporters, an dem ein Anhänger angehängt war, befuhr am Donnerstag, gegen 15.45 Uhr, den Brückenweg aus Richtung Dingelstädter Straße kommend. Als er nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte, kam es zur seitlichen Kollision mit einem Fußgänger, der sich im Bereich der Grundstückseinfahrt befand. Der Fußgänger kam hierdurch zu Fall und wurde ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 15:03

    LPI-NDH: Raucher von Schlaf übermannt - Brand wird schnell entdeckt

    Leinefelde (ots) - Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße schlief am Mittwochabend gegen 20 Uhr während des Schlafens mit einer Zigarette in der Hand ein, welche anschließend aus der Hand fiel und eine Matratze versengte. Ein Anwohner bemerkte den Geruch, informierte Polizei und Feuerwehr und kam dem Mann zu Hilfe, sodass es zu keinem offenen Feuer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren