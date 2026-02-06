Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erheblicher Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen im Rahmen einer Verkehrskontrolle

Geisleden (ots)

Am Donnerstag entschieden sich Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld auf der Landstraße 1005, zwischen Heilbad Heiligenstadt und Geisleden, gegen 0 Uhr einen Verkehrsteilnehmer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Den Beamten war zunächst aufgefallen, dass der Volkswagen nicht zugelassen war und die Zulassungsplaketten an dem Kennzeichen gefälscht wurde. Der Fahrer, ein bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretener 48-Jähriger, stand zudem augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Während die Beamten dem Fahrzeugführer gegenüber ankündigten, dass weitere strafprozessuale Maßnahmen anstanden, griff er die Beamten tätlich an. Hierbei führte der Mann ein Messer bei sich. Der Angriff konnte abgewehrt werden und die Polizisten dem 48-Jährigen habhaft werden.

Während der anschließenden Blutprobenentnahme leistete der Delinquent erheblichen Widerstand, der abermals gebrochen werden musste. Während der gesamten polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte der Mann die Beamten, die unverletzt aus dem Einsatz gehen konnten. Der Mann wurde am frühen Morgen aus den Maßnahmen entlassen und hat sich nun wegen verschiedener Delikte strafrechtlich zu verantworten.

