Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann durch unbekannte Täter attackiert

Mühlhausen (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Donnerstagabend in Mühlhausen ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der Geschädigte befand sich gegen 22.30 Uhr im Bereich der Volkenröder Straße, als er durch zwei derzeit unbekannte Täter angegriffen wurde. Die Unbekannten schlugen und traten auf ihr Opfer ein. Der Geschädigte ging durch den Angriff zu Boden. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter, welche maskiert gewesen sein sollen, in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Tat. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu den unbekannten Angreifern machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0031870

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell