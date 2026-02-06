PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann durch unbekannte Täter attackiert

Mühlhausen (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Donnerstagabend in Mühlhausen ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der Geschädigte befand sich gegen 22.30 Uhr im Bereich der Volkenröder Straße, als er durch zwei derzeit unbekannte Täter angegriffen wurde. Die Unbekannten schlugen und traten auf ihr Opfer ein. Der Geschädigte ging durch den Angriff zu Boden. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter, welche maskiert gewesen sein sollen, in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Tat. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu den unbekannten Angreifern machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0031870

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 07:46

    LPI-NDH: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Der Fahrer eines Transporters, an dem ein Anhänger angehängt war, befuhr am Donnerstag, gegen 15.45 Uhr, den Brückenweg aus Richtung Dingelstädter Straße kommend. Als er nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte, kam es zur seitlichen Kollision mit einem Fußgänger, der sich im Bereich der Grundstückseinfahrt befand. Der Fußgänger kam hierdurch zu Fall und wurde ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 15:03

    LPI-NDH: Raucher von Schlaf übermannt - Brand wird schnell entdeckt

    Leinefelde (ots) - Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße schlief am Mittwochabend gegen 20 Uhr während des Schlafens mit einer Zigarette in der Hand ein, welche anschließend aus der Hand fiel und eine Matratze versengte. Ein Anwohner bemerkte den Geruch, informierte Polizei und Feuerwehr und kam dem Mann zu Hilfe, sodass es zu keinem offenen Feuer ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 15:02

    LPI-NDH: Unachtsamkeit kommt Bewohnerin teuer zu stehen

    Bad Langensalza (ots) - Wie eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses am Mittwoch der Polizei mitteilte, ereignete sich vermutlich am 31. Januar der Diebstahl von Bargeld aus ihrer Wohnung zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr. Die Frau hatte in der Tatzeit den Haustürschüssel an dieser stecken gelassen und ein derzeit unbekannter Täter die Gunst der Stunde genutzt, um sich so ungehindert Zutritt zur Wohnung verschaffen. Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren