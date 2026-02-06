PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Der Fahrer eines Transporters, an dem ein Anhänger angehängt war, befuhr am Donnerstag, gegen 15.45 Uhr, den Brückenweg aus Richtung Dingelstädter Straße kommend. Als er nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte, kam es zur seitlichen Kollision mit einem Fußgänger, der sich im Bereich der Grundstückseinfahrt befand. Der Fußgänger kam hierdurch zu Fall und wurde anschließend durch den Anhänger des Fahrzeuggespanns erfasst. Der 51 Jahre alte Fußgänger erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Zur Klärung der genauen Unfallursache kam ein Unfallgutachter vor Ort zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

