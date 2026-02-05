PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Raucher von Schlaf übermannt - Brand wird schnell entdeckt

Leinefelde (ots)

Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße schlief am Mittwochabend gegen 20 Uhr während des Schlafens mit einer Zigarette in der Hand ein, welche anschließend aus der Hand fiel und eine Matratze versengte. Ein Anwohner bemerkte den Geruch, informierte Polizei und Feuerwehr und kam dem Mann zu Hilfe, sodass es zu keinem offenen Feuer in der Wohnung kam. Personen wurden durch die entstandenen Rauchgase nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

