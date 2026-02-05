Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Raucher von Schlaf übermannt - Brand wird schnell entdeckt
Leinefelde (ots)
Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße schlief am Mittwochabend gegen 20 Uhr während des Schlafens mit einer Zigarette in der Hand ein, welche anschließend aus der Hand fiel und eine Matratze versengte. Ein Anwohner bemerkte den Geruch, informierte Polizei und Feuerwehr und kam dem Mann zu Hilfe, sodass es zu keinem offenen Feuer in der Wohnung kam. Personen wurden durch die entstandenen Rauchgase nicht verletzt.
