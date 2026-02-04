Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrollen führen zu 13 Anzeigen

Kaiserslautern (ots)

13 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und zwei Mängelberichte - das ist das "Ergebnis" zweier Verkehrskontrollen, die von der Polizeiinspektion 2 am Dienstagvormittag in der Merkurstraße und der Zollamtstraße durchgeführt wurden. Zwischen 9 und 12 Uhr legten die Einsatzkräfte an beiden Kontrollstellen den Fokus auf Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie Ablenkung am Steuer.

Insgesamt wurden zwölf Fahrer erwischt, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Ein weiterer Fahrer beging vor den Augen der Polizisten einen Rotlichtverstoß an der Ampel. Darüber hinaus wurden zwei Mängelberichte für nicht mitgeführte Papiere und technische Defekte am Fahrzeug ausgestellt. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell