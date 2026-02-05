PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unachtsamkeit kommt Bewohnerin teuer zu stehen

Bad Langensalza (ots)

Wie eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses am Mittwoch der Polizei mitteilte, ereignete sich vermutlich am 31. Januar der Diebstahl von Bargeld aus ihrer Wohnung zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr. Die Frau hatte in der Tatzeit den Haustürschüssel an dieser stecken gelassen und ein derzeit unbekannter Täter die Gunst der Stunde genutzt, um sich so ungehindert Zutritt zur Wohnung verschaffen. Am Mittwoch stellte die Wohnungsinhaberin fest, dass ein vierstelliger Betrag an Bargeld aus der Wohnung fehlte. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen wegen des begangenen Diebstahls ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

