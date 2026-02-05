Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad aus Treppenhaus entwendet

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in dem Zeitraum zwischen 21 Uhr bis 6.30 Uhr, ein E-Bike Am Alten Tor in Nordhausen. Das Fahrrad wurde im Treppenhaus abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Die Diebe verschafften sich auf ungeklärte Art und Weise Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus, entfernten gewaltsam das Schloss und nahmen das Fahrrad an sich. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Der Wert des Beuteguts beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0030948

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell