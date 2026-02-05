Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfall zwischen Auto und Fahrrad
Nordhausen (ots)
Am Mittwochnachmittag kam es in der Grimmelallee in Nordhausen zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge, wollte eine Fahrzeugführer eines Autos von einem Grundstück auf die Grimmelallee auffahren. Zeitgleich passierte ein Fahrrad auf dem Radweg die Ausfahrt. Aus noch ungeklärten Umständen kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Durch den Zusammenstoß entstanden unfallbedingte Sachschäden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.
