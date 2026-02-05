LPI-NDH: Unfall zwischen Auto und Fahrrad

Nordhausen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in dem Zeitraum von 17 Uhr bis 9 Uhr, kam es am Lohmarkt in Nordhausen zu einem Kellereinbruch. Durch die unbekannten Täter wurde zunächst das Mehrfamilienhaus auf unbekannte Art und Weise betreten. Anschließend begaben sich die Diebe in die Kellerräume und öffneten hier gewaltsam die Tür eines Kellerverschlags. In der weiteren Folge machten sich die ...

