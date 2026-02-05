Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw mit Andreaskreuz kollidiert

Oberspier (ots)

Ein Autofahrer war in der vergangenen Nacht, gegen 1.35 Uhr, auf der Bundesstraße 4 aus Richtung Nordhausen in Richtung Erfurt unterwegs. Kurz vor dem Bahnübergang Graß verlor der Autofahrer auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit dem Andreaskreuz und der vor dem Bahnübergang befindlichen Lichtzeichenanlage. Das Auto sowie das Andreaskreuz wurden durch den Verkehrsunfall beschädigt. Die Schrankenanlage war durch den Unfall nicht beeinträchtigt.

